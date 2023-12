Bebot timbog P67.3M ‘tobats’ buking sa piyesa ng tsekot

ISANG 40-anyos na babae ang dinakip ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group (PDEG) at Ninoy Aquino International Airport-Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADITG) matapos nitong kunin ang paketeng naglalaman ng P67.3 milyong halaga ng shabu na nakasiksik sa mga piyesa ng sasakyan sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa Pasay City noong Martes nang gabi.

Ayon kay PDEG chief Col. Dionisio Bartolome Jr., dinakip ang suspek na si Gayzel Marie Sabile, residente sa Sta. Ana, Maynila sa Pair-Pags Center sa loob ng NAIA Complex bandang alas-7:10 nang gabi.

Sa ulat, idineklara ang kontrabando bilang mga piyesa ng kotse pero naghinala ang mga awtoridad sa laman ng 10 engine pulley nang dumaan ang mga ito sa x-ray screening.

Natuklasan kalaunan na naglalaman ito ng 10 kilo ng shabu na nagmula sa Mozambique at dumaan sa Addis Ababa, Ethiopia bago lumapag sa bansa.

Samantala, iginiit ni Sabile na napakiusapan lang siya ng isang Africano na i-claim ang pakete at hindi niya alam kung ano ang laman nito.

Dinala ang suspek sa tanggapan ng PDEA sa Quezon City at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act.

(Otto Osorio/Mina Navarro)