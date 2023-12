Umaasa si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na makakabuo ng komprehensibo at epektibong mga polisiya ang gobyerno para mapaluwag ang mga kulungan sa bansa.

Ito ang mensahe ng presidente na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa kauna-unahang National Jail Decon-gestion Summit na inorganisa ng Justice Sector Coordinating Council (JSCC) na ikinakatawan ng Supreme Court, De-partment of Justice at Department of Interior and Local Government.

Ang dalawang araw na summit ay ginaganap ngayon sa Diamond Hotel sa Maynila.

Ayon sa pangulo, ang paglutas sa problema sa mga siksikang kulungan ang isa sa malaking ha¬mon na kinakaharap ng sistema ng hustisya sa bansa kaya kailangan ang komprehensibong aksiyon at malawak na pang-unawa sa mga kinaka-harap na balakid sa jail system.

Sa pamamagitan aniya ng dalawang araw na jail summit ay aasahan ng presidente na maka¬kabuo ng mga solusyon sa pamamagitan ng innovation at modernong mga pamamaraan.

“I am, therefore, confident that the discussions in this summit will pave the way for better policies and initiatives that will address the root causes of our problems. I urge the JSCC to pursue the streamlining and digitalization of your frontline and back-end service,” anang pangulo.

Kabilang sa mga tututukan sa summit ay kung paano mabawasan ang mga person deprived or liberty sa mga siksikang kulungan, at mga mga inmate na matagal ng hindi umuusad ang mga kaso.

Batay sa record ng DOJ noong December 2021, mayroong 199,079 inmates sa buong bansa, mahigit 13,000 dito ay mga babae.

Pitompung porsiyento ng jail facilities ay overcrowded, at ang may pinakamaraming nakakulong ay sa Quezon City male dormitory.

(Aileen Taliping)