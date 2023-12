CUTENESS overload ang prinsesa nina Luis Manzano at Jessy Mendiola na si Baby Rosie habang kumakain ng strawberry at blueberry.

Maririnig pa sa video ang kanyang Mommy Jessy habang sinasabihan si Baby Rosie o Isabella Rose na ipakita ang kanyang “pa-cute” face.

Nasa good mood ang bata dahil sumusunod ito sa Mommy niya at panay ang beautiful eyes sa camera.

“Ay suuuuuuuus Peanut,” ani Luis sa caption ng video na ibinahagi niya sa TikTok.

Mayroon na itong nahakot na 3.9 million views.

Narito ang ilang reaction ng mga netizen:

“Peanut, amari, bean. the cutest.”

“Peanut is probably the cutest and prettiest showbiz baby in this era!!!!!”

“Pina follow lang kita Luis dahil kay Peanut hahahaha sobrang gandang baby.”

(Issa Santiago)