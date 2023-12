Ang trabaho ng DepEd Secretary ay ang tumutok sa edukasyon. Obviously. Secretary of Education nga, di ba?

Ang trabaho niya, dapat: Siguruhing may sapat at mahuhusay na guro. Siguruhing may sapat na classroom at paaralan, at may learning materials tulad ng libro, lapis, papel, pati chalk sa loob ng mga classroom na ito. Tiyakin na ang itinuturo sa mga paaralan, angkop sa pangangailangan ng mga bata. Para pag-gradweyt nila, makakahanap sila ng maayos na trabaho, at alam nila ang ginagawa nila.

Trabaho niyang mabahala sa estado ng edukasyon sa bansa: Isipin na lang ninyo, 9 sa 10 batang Pilipino sa edad na 10 years old, hindi sapat ang kakayahang magbasa. Krisis ito, at trabaho ng DepEd Secretary na maghanap ng paraan para tugunan ito.

Ang hindi kasama sa trabaho ng DepEd Secretary: Makialam sa imbestigasyon ng International Criminal Court. Kumontra sa desisyon ng pambansang pamahalaan pagdating sa peace talks sa mga rebelde. Maki-ribbon cutting sa mga pribadong kumpanya sa mga event na wala namang kinalaman sa edukasyon. Sumipsip sa China– akalain ba ninyong nauna pang bumati ang DepEd Secretary sa China noong Independence Day nila? Nagpilit pang magwikang Tsino si Madam. Matatawa ka na lang.

Hindi natin sinasabing bawal maghayag ng opinyon. Tutal, Vice President din siya. Pero naman. Kung panay itong mga bagay na ito ang inaatupag ng ating Secretary of Education; kung nasa gabinete siya pero malinaw ang panggigigil niyang kumontra sa mga desisyon ng administrasyong kinabibilangan niya– di ba may problema tayo diyan? Kung nababalita ang kanyang opisina sa mga isyu ng korupsyon– ayan nga’t may bagong isyu na naman sa bilyon-bilyong halaga ng learning materials ng DepEd na nabubulok sa mga warehouse– di ba may kapabayaan nang nangyayari dito? Kung ganito ang kalakaran, ‘di ba ibig sabihin, sa halip na pamunuan ang departamentong itinalaga sa kanya, nauubos ang oras niya hindi sa edukasyon, kundi sa pagpapasikat at paghahabol na maging bahagi ng mga headline?

Simple lang naman. Kung DepEd Secretary ka, trabahuhin mo ang edukasyon. Kung hindi mo kaya, e di ibigay mo sa makaka-focus dito. Kung mas trip mong umepal, ok lang naman, pero huwag na tayong maglokohan. Masyadong mahalaga ang edukasyon ng Pilipino para pamunuan ng pinunong panay politika lang naman ang nasa kokote.