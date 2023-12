PINAGBABARIL ng isang lalaki ang kanyang asawa, isinunod ang dalawang anak, kapatid na lalaki at saka ito nagpakamatay sa kanilang bahay sa Vancouver, Washington.

Ayon sa tanggapan ng Clark County Sheriff, itinuturing nila ang insidente bilang murder-suicide.

Sa ulat, isang residente ang tumawag sa county sheriff bandang ala-una nang hapon noong Lunes para beripikahin kung may nangyaring masama sa pamilya ng nag-text sa kanya.

Sinabi umano ng texter na may mga nasaktan siyang tao pero hindi niya tinukoy kung sino ang mga ito. Natuklasan kalaunan na pinatay niya ang kanyang pamilya at kapatid noong Linggo at saka nagpakamatay naman noong Lunes sa bahay nila sa Orchards, Vancouver, Washington.

Iniimbestigahan pa ng mga awtoridad ang insidente. Hindi rin muna inilabas ng mga awtoridad ang pangalan at edad ng mga biktima at suspek.