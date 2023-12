NAPAIYAK sa labis na tuwa ang isang 62-anyos na ginang nang makita niya ang kanyang pangalan sa hanay ng mahigit sa 3,000 na pumasa sa 2023 Bar exams noong Martes, Disyembre 5.

Siya si Rosula Calacala na naniniwalang hindi pa huli ang lahat para matupad niya ang kanyang pangarap na maging isang abogada.

Ayon kay Calacala, 58-anyos siya nang unang pumasok sa law school at nitong Hulyo lang siya grumadweyt.

“I finished law school for only four years, wala akong failing grade,” pagmamalaki pa ani Calacala.

Gayunman, inamin niya na hindi niya talaga inaasahang makakapasa sa unang take dahil nga bagong graduate lang siya at wala pang formal review.

Isang proud na working student si Calacala at empleyado ng local government unit (LGU) ng Jones, Isabela.

Ibinahagi rin niya na iginapang ng dalawang anak niyang CPA ang kanyang pag-aaral para makapagtapos sa law school.

“Oh my god. I’m 62 years old passing the bar. Imagine that!” ani pa ni Calacala.

Bumaha naman ng pagbati mula sa mga netizen ang nakakaantig na kuwento ng bagong abogada dahil pinatunayan nito na hindi hadlang ang edad upang maabot ang pangarap.

“This is a message to everyone, your perfect time will come! Just be patient. CONGRATS ATTORNEY!” ani ng isang proud netizen.

“DI KAILANGAN MADALIIN ANG LAHAT! INDEED SUCCESS HAS NO AGE. GALINGGGGG!” nabilib naman na sabi ng isa.

“She is my professor in accounting subject when I was in college at CVCITC. Congratulations Atty. Rosula Calacala God bless po,” sabi naman ng isa sa naging estudyante ng abogada.

May kabuuang 3,812 ang nakapasa sa 2023 Bar exams mula sa 10,387 na kumuha ng pagsusulit.

(Juliet de Loza-Cudia/Vincent Pagaduan)