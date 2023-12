Nasa 39,000 pulis ang ikakalat ng Philippine National Police (PNP) simula sa Disyembre 15 na bisperas ng Simbang Gabi bilang bahagi sa inilatag na seguridad sa kapaskuhan.

Ayon kay PNP-Public Information Office (PIO) chief at spokesperson Police Col. Jean Fajardo, itataas ang full alert status simula sa Disyembre 15 para sa inaasahang pagdagsa ng mga magsisimba sa Disyembre 16.

Idiniin ng opisyal na suspendido rin ang leave ng mga pulis tulad ng mga nagdaang Pasko.

“Pagdating ng Dec. 15 ay suspended na po ang leave ng mga pulis as a normal practice. Ibig sabihin naka-full alert na tayo nationwide para siguraduhin na accounted at meron tayong readily available na mga personnel for deployment,” saad ni Fajardo.

“As of today ay nasa 39,000 ‘yung naka-deploy natin nationwide kasama na rin diyan ‘yung mga places of worship, major thoroughfares, mga transport terminals to make sure nga dahil inaasahan natin na ‘pag ganitong December ay tumataas, dumodoble or triple pa ang mga bumibiyahe pauwi ng probinsya. So lahat ‘yan ay pinaghahandaan natin,”

dagdag pa ng opisyal.

Bukod pa aniya rito sa mga contingent mula sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine Coast Guard (PCG), Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at mga lokal na pamahalaan na magsisilbing mga force multiplier. ­

(Edwin Balasa)