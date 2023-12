Tinatayang 100,000 benepisyaryo ang nakatunganga sa housing units ng National Housing Authority (NHA) matapos silang mabigong matupad ang target sa pabahay mula 2011 hanggang 2019, ayon sa Commission on Audit (COA).

Ayon sa Performance Audit Report ng COA na nilabas nitong nakaraang buwan, binanggit dito ang target ng NHA na mabigyan ng pabahay ang 50% ng mga homeless, low-income at marginalized families sa buong bansa base sa 2011 census.

Natuklasan ng mga auditor na sa target ng 559,789 housing units, umabot lang sa 455,444 units o 81.36% ang nakumpleto habang 104,345 units pa ang hindi natatapos.

Naniniwala rin ang COA na hindi matutupad ng NHA ang target nitong tapusin ang 23% ng pabahay mula 2020 hanggang 2025 para sa mga “homeless, marginalized, and low-income families by building affordable, livable, ade-quate, and inclusive communities with basic services and socio-economic opportunities.”

Umabot lang umano sa 24.75% o 105,968 mula sa target na 428,121 housing units ang nakumpleto sa huling tala noong 2022. Aabot lang daw sa 128,028 units ang matatapos ng NHA mula 2023 hanggang 2025, malayo sa 322,153 units na naka-pending.

Natukoy ng COA ang mga problema kung bakit atrasado ang implementasyon at project completion ng pabahay tulad ng “weak planning and targeting, revision of plans and estimates, release of SARO in the latter part of the budget year, site identification or change of site, site condition issues on completion of documents by developer/delayed issuance of documents by LGUs and other agencies, lot title/ownership issue, inclement weather, CTE, among others.”

Kahit na raw ang pabahay sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at mga empleyado ng gobyerno na may aprubadong budget na P40.45 bilyon ay hindi pa rin napopondohan.