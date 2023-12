Wesley, Magnus magku-krus muli

SUSULONG ng piyesa si Super Grandmaster Wesley So sa Champions Chess Tour Grand Finals na gaganapin sa Toronto, Canada sa Disyembre 9 hanggang 16.

Inaasahang mapapalaban si 29-year-old So dahil kasali rin si reigning world no. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway.

May prize fund na $500,000, kabilang din sa walong tigasing grandmasters na kasali sina Fabiano Caruana at Hikaru nakamura na pambato ng USA, at mga taga-France na sina Maxime Vachier-Lagrave at Alereza Firouzja.

Tutulak din ng piyesa sina GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan at GM Denis Lazavik ng Belarus.

Nakaraan lamang ay nag-third place si Cavite-born So sa katatapos na Grand Chess Tour circuit – Sinquefield Cup (Rapid) matapos ilista ang 4.5 points, isang puntos ang lamang ng nagkampeon na si Caruana.

Puspusan na ang paghahanda ni former Philippine Chess team star player So para masilo ang malaking halaga na nakataya bilang premyo.

