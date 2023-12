Hinamon ni dating Senador Leila de Lima si Vice President Sara Duterte na magbitiw na bilang kalihim ng Department of Education (DepEd) matapos nitong kontrahin ang ipinagkaloob na amnestiya ng gobyerno sa mga rebelde at ang pagbuhay ng peace talks sa komunista.

“Peace talks is not within the core competence of her portfolio as DepEd Sec,” giit ni De Lima sa pinost nito sa X, dating Twitter.

“She should resign as DepEd Sec if she keeps on publicly opposing BBM’s Cabinet policy decisions that have nothing to do with DepEd,” dugtong pa niya.

Ipinaliwanag pa ni De Lima na si Duterte ay bahagi ng Gabinete ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at maaari lamang nitong kontrahin ang polisiya ng chief executive kung siya ay nagsasalita bilang vice president.

Noong Nobyembre 24, pinagkalooban ni Pangulong Marcos ng amnesty ang mga kasalukuyan at dating miyembre ng mga rebeldeng grupo. Makalipas ang ilang araw, ini¬anunsyo naman ng gobyerno ang pagsisimula ng peace negotiation sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) matapos lagdaan ang joint communique sa Oslo, Norway noong Nobyembre 23.

Sa video message nitong Lunes, sinabi ni Duterte na ang amnesty at peace talks ay parang kasunduan sa mga demonyo.