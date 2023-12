Taya pati pato sa do-or-die Game 3! UP Maroons, La Salle Green Archers magpapatayan para sa UAAP crown

Do-or-die Finals Game 3 Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

6:00pm — UP vs La Salle

(*Serye tabla, 1-1)

ANUMAN ang nangyari sa Game 1 at Game 2, kailangan nang isantabi kapwa ng University of the Philippines (UP) at ng La Salle.

Gigiyahan muli ng mga playmaker na sina CJ Cansino ng Fighting Maroons at Evan Nelle ng Green Archers ang kani-kanilang koponan para sa ‘patayang’ Game 3 sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball finale sa Araneta Coliseum, alas-6 ng gabi.

“It is what it is, kung ano ang nangyari,” wika ni UP head coach Goldwin Monteverde matapos malasap ang 60-82 pagkabigo sa Game 2.

“[We have to] look inside us kung ano ang dapat naming ginawa. Importante dito may Game 3 pa, andun pa ‘yung chance namin.”

Mamumuno ulit sa UP si Cansino na gumawa ng 11 points, kaparehong produksiyon ng last season MVP na si Malick Diouf.

Kay Nelle naman nakaangkla ang opensa ng Green Archers, katuwang ang isa pang guard na si Mark Nonoy at ang kasalukuyang MVP na si Kevin Quiambao.

Hindi naging pabor ang kapalaran para sa Katipunan-based squad UP sa Game 2 nang magsalpak lang ito ng 20-of-69 field goals kabilang ang maalat na 2-of-19 sa three-point area, kumpara sa 12-of-38 ng La Salle na kinubra halos ng mga unsung heroes na sina Francis Escandor, Joshua David at CJ Austria.

“I felt they have more energy, Iyung mga ganitong klaseng game would really teach us what kind of effort to put forth to be able to get ‘yung championship,” bulalas pa ni Monteverde, na kakailangan din ang tulong nina newly-awarded Rookie of the Year Francis Lopez, Harold Alarcon, JD Cagulangan, Janjan Felicilda, Sean Torculas, Gerry Abadiano, Cyril Gonzales at Reyland Torres na naging pangunahing sandata ng koponan sa Game 1 nang makuha ang 97-67 panalo noong nakalipas na Miyerkoles.

“Sa akin kapag Finals siyempre from the very start of the game dapat alam mo na what’s at stake and ano’ng klaseng intensity and focus na haharapin mo, and whatever pressures involved there we should take it like men para ma-overcome iyan,” anang coach.

(Gerard Arce)