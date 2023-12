Ikinulong sa Kamara de Representantes ang anchor ng Sonshine Media Network International (SMNI) na si Jeffrey “Ka Eric” Celiz matapos na ma-cite for contempt ng House Committee on Legislative Franchises.

Tumanggi si Celiz na isiwalat sa komite ang kanyang source mula sa Senado na nagsa¬bing P1.8 bilyon ang ginastos ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga biyahe nito sa abroad.

Nauna nang inamin ng anchor na nakuryente siya sa nakuhang impormasyon pero ayaw pa rin niyang isiwalat ang source alinsunod sa Sotto Law.

Sa pagpapatuloy ng hearing ng komite nitong Martes, paulit-ulit siyang tinanong ni Quezon Rep. David “Jay-Jay” Suarez na pangalanan ang kanyang source na nagbigay ng maling impormasyon.

Maging ang mungkahi ni Navotas Rep. Toby Tiangco na magdaos ng “executive session” para doon niya isiwalat ang kanyang source ay tinanggi-han din ni Celiz.

Napuno na si Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel at naghain ng mosyon na patawan ng contempt si Celiz.

“For his refusal to answer any relevant inquiry, I move to cite him for contempt,” ayon pa sa mosyon ni Pimentel na kinatigan ng mga miyembro ng komite.

Nang bitbitin ng mga miyembro ng Sgt At Arms, itinaas ni Celiz ang isa niyang kamay at sumigaw ng “thank you for this kangaroo court.”

Sa nakaraang pagdinig ng komite, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na nasa kabuuang P39 milyon lamang ang naging travel expenses ng mga kongresista mula Enero hanggang Oktubre ngayon taon. Sa kabuuang P39 milyong, P4.3 milyon dito ay ang official travel ng Office of the Speaker. (Eralyn Prado)