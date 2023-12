Sey mo Daniel? Kathryn matapang, palaban sa bagong hitsura

Booogsh!

Suportado nga ng mga taga-showbiz ang pagbabago sa anyo ni Kathryn Bernardo.

Kung noon, palaging dapat ay naaayon sa panlasa ng mga fan ang look ni Kathryn, na dapat ay pasado rin sa ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla, ang mga pagbabagong gagawin niya.

Ngayon, patapang nang patapang nga si Kathryn. Na ang mga hitsura niya, base sa panlasa niya.

At tama nga ang sabi niya, sa edad niya ngayon, hindi mo na siya puwedeng diktahan. Na ang mga gusto niyang mangyari sa buhay niya, sa hitsura niya, `yun na ang masusunod.

At bagamat shocking sa mga faney ang pagpapakulay ni Kath sa kanyang buhok, na kulay orange nga, sinuportahan ito ng mga kaibigan, at kapwa artista niya.

At sey ni Kathryn, makilala pa rin sana siya ni Santa.

At heto nga ang chika ng mga nagmamahal sa kanya.

“Beautiful.” – Ivana Alawi

“Ofcors pretty!” – Jolina Magdangal

“Booogsh!” – Heart Evangelista

“Danda.” – Kakai Bautista

“Oo namaaaaan!” – Chie Filomeno

“Gorgeous!” – Alyssa Muhlach

“Of course darling. You’ve been very kind this year.” – Alora Sasam

Yes, suportado at aprub nga sa mga fan ang pagbabago sa hitsura ni Kath ngayon. Mas lalo nga nilang hinahangaan ang ex-girlfriend ni Daniel, na mas nagiging palaban, matapang ngayon.

Bongga! (Dondon Sermino)