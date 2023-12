IMBES na mga appliance at cash, tatlong araw na pahinga na may sahod ang grand prize sa pa-raffle ng isang kompanya sa Christmas party para sa kanilang mga empleyado.

Sabi nga, chilax, chilax din pag may time, oh di ba?

Parang nabasa naman ng kompanyang ito na nasa food and beverages business ang kompanya sa Pasig kaya ito ang bonggang bonggang grand prize nila.

Makikita pa sa video ang pagkagulat ng empleyadang si Shanen Sangrines nang tawagin ang kaniyang pangalan bilang winner ng 3 days leave with pay na premyo.

Ani Shanen, dalawang taon na siyang nagtatrabaho sa kompanya at sa mahigit nilang 100 na kawani, happy na siya na makapag-uwi ng minor prize.

Kaya naman laking tuwa niya nang siya ang manalo ng grand prize. Aniya, susulitin niya talaga ang kanyang premyo kasama ang kaniyang pamilya.

Ayon kay Marlon Santos, HRD ng kompanya, gusto lang ng management na maibalik sa mga empleyado ang serbisyong ibinibigay nila sa kanilang trabaho sa paraan ng self care.

“Gusto ng kompanya, happy sila bukod pa sa physically and mentally healthy sila,” ani Santos.

Nauna nang nagpa-premyo ang nasabing kompanya ng trip to Boracay plus pocket money for 2.

Mayroon ding P5,000 worth of pamper day gaya ng spa at massage.