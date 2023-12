Romnick humiling ng dasal para sa KathNiel

Parehong malapit sa puso ni Romnick Sarmenta sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

At puwedeng sabihin na naka-relate rin si Romnick sa naging sitwasyon ng KathNiel, na nahiwalay sa dating karelasyon, at nawasak din ang love team.

“Para akong tatay na nasasaktan for both of them. I know them both. I don’t know the real story. And I don’t think I wanna know.

“Sa akin, isa ako sa mga tao na, wala akong kakampihan, pero pareho nila akong kakampi. Isa rin ako sa mga tao na puwede nilang paupuin sa tabi nila, wala silang kailangan ikuwento, wala silang kailangang ipaliwanag, walang kahit ano,” sabi lang ni Romnick.

At pakiusap nga ni Romnick sa mga KathNiel fan.

“Give them space. Ang sa akin lang, for all their supporters, for all the people na nanood sa kanila, nagmahal sa kanila, na if you really care for them, continue to support them, continue to love them, continue to pray for them.

“Like what I said, they are wonderful people,” sabi ni Romnick.

Anyway, kaaliw ang role ni Romnick sa ‘Becky & Badette’ bilang si Pepe Fenis, na pinag-aagawan ng mga karakter nina Pokwang, Eugene Domingo.

“Noong nabasa ko ang script, tawang-tawa ako. Noong mabasa ko ang pangalan ko, lalo akong natawa. Pero noong nakasama ko sila sa shooting, mas lalo akong natawa, at bumilib sa kanila!

“Ang gagaling nila. Ang husay nila!” sabi na lang ni Romnick.

Talbog! (Dondon Sermino)