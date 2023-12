Pops excited nang mag-alaga ng apo

Kasama namin si Pops Fernandez noong isang araw at isa sa naging topic ng tsikahan namin ay ang nalalapit niyang pagiging isang lola.

Lollie nga ang gusto ni Pops na itawag sa kanya ng magiging apo.

Baka sa January nga manganganak si Mian Acoba na partner ng panganay niyang anak na si Robin Nievera.

And yes, gusto na ni Pops na alagaan ang magiging apo.

“I’m excited,” sey niya.

At kung Lollie ang itatawag sa kanya ng apo, ano naman sa lolong si Martin Nievera?

“Wala pa. But knowing Martin, magaling siyang mag-isip. I’m sure may maganda siyang maiisip na itatawag sa kanya ng apo namin,” sey na lang ni Pops.

Bongga! (Jun Lalin)