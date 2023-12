PNG itatampok bilang Olympics ng Pilipinas

ISASABATAS na ang pagsasagawa ng taunang Philippine National Games o (PNG) sa pagnanais na makilala ang multi-sports na torneo bilang “Olympics of the Philippines” habang inaasam din ang mas malaki pang pondo ang para sa kampanya ng Pilipinas sa nalalapit na 2024 Paris Olympics.

Ito ang sinabi ni Senador Christopher “Bong” Go habang ipinangako nito na tutulong sa paghahanap ng karagdagang pondo upang matulungan ang mga atletang Olympiad-bound sa kanilang paghahanda sa Paris Games.

Ipinangako ni Go, chairman ng Senate Committee on Health and Sports, sa ikatlong Siklab Youth Sports Awards na itinanghal nitong Lunes ng gabi sa Market! Merkado! Activity Center, Ayala Malls, BGC sa Taguig City, kung saan ginawaran siya ng tampok na parangal na “Sports Godfather”.

Ang senador ay nag-akda at co-sponsor ng Republic Act 11470, na nagtatag ng National Academy of Sports (NAS), at naging masigasig na tagasuporta ng Philippine sports. Ito ang nagbunsod sa kanya upang makilala sa gala awards na inorganisa ng Philippine Sports Commission-Philippine Olympic Committee (PSC-POC) Media Group.

May kabuuang 60 batang atleta mula sa 33 palakasan ang nagbahagi ng limelight sa pagbabalik ng parangal para sa pinakamahuhusay na Filipino junior at youth athletes.

Kinilala ang Go For Gold Young Heroes Awardees na sina Gennah Malapit ng athletics (javelin throw), fencers Andrea Sayson, Alexa Larrazabal, Rex Dela Cruz, gymnast Ancilla “Charlie’’ Manzano, na lahat ay medalist sa Southeast Asian Games.

Ang kampeon ng World Games na sina Alyssa Kylie Mallari ng muay, kickboxer Fitzchel Martine Fermato, Santino Luzuriaga ng jiu-jitsu, golfer na si Rianne Malixi at gymnast na si Karl Eldrew Yulo ay sumali sa kanila sa entablado sa event na sinusuportahan din ng MVP Sports Foundation, Smart/PLDT, CEL Logistics, JC , NLEX, Pacquiao 3-in-1 Coffee at Giligan’s with Market! Merkado! at Ayala Malls bilang venue partners.

Ang ikatlong edisyon ng award-giving ceremony para sa mga nangungunang junior at youth athletes ng bansa sa lahat ng sports ay nagbigay din ng espesyal na citation sa Youth Football League at Davao Aguilas Football Club ng mga grassroots sports benefactors na sina Mike Atayde at Quezon City 1st District Rep. Carlos “Arjo” Atayde.

(Lito Oredo)