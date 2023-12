Muling tinamaan ng COVID-19 si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ito ang inianunsiyo ng Presidential Communications Office (PCO) nitong Martes nang madaling-araw sa kanilang social media page.

Ayon sa PCO, nagpositibo ang presidente matapos sumailalim sa pagsusuri kaya pinayuhan ng mga doktor na mag-isolate ito ng limang araw.

Pero sinabi ng PCO na kaya ng presidente ang magtrabaho kahit tinamaan ng COVID-19 kaya tuloy ang paggampan ng tungkulin lalo na sa mga nakatakdang pulong nito sa pamamagitan ng teleconference.

“President Marcos has tested positive for COVID-19. Upon medi¬cal advice, he will observe a period of isolation for five days,” anang PCO.

Tiniyak ng Palasyo na magpapalabas ng medical bulletin o updates sa kundisyon ng Presidente habang naka-isolate at nagpapagaling.

Pinayuhan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na ingatan ang kalusugan, magpabakuna at gumamit ng face mask kapag pupunta sa mga matataong lugar upang hindi makompromiso ang kalusugan at matamaan ng COVID-19.

Ito ang ikatlong pagkakataon na tinamaan ng COVID virus ang pangulo, una noong March 2020 pagkaga¬ling nito sa Spain at pangalawa noong July 2022. (Aileen Taliping)