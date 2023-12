Paulo palaging tutok kay Kim

Palaging trending at lalong lumalakas ang tambalang Kim Chiu at Paulo Avelino sa online world.

Sa katunayan, tumaas muli ang number of followers ni Kim sa Instagram.

Nagbunyi ang fans ng chinita princess.

“Happy 11.9M followers, @prinsesachinita!!! Ang bilis!!! 5 days ago palang nung nag 11.8M! “

Marami-rami na rin ang fan groups nila, ha!

Sa rami nga ng KimPau fans now, tinututukan talaga nila ang bawat kilos ng idols sa social media.

Napansin ng netizens na tumututok si Paulo sa ‘It’s Showtime’ para panoorin si Kim. May resibo sila at hindi puwedeng i-deny ni Pau, may screenshot na pinost ang isang kinikilig na KimPau supporter.

Nag-effort pa ang ibang fans ng dalawa, super research sila ng mga lumang video na nagpapatunay na noon pa man ay itinadhana na raw sina Kim at Paulo.

Nabitin sila sa ‘Linlang’ kaya nakaabang na sila sa ‘What’s Wrong with Secretary Kim?’

‘Yun na!