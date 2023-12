Pasko sa Paris, pangarap ng mga Noypi

Isa ang travel sa therapy ng mga Pilipino kasunod ng stressful at nakakapagod na trabaho.

Batay sa online search data ng security review website Cloudwards, ang Paris ang isa sa pangarap puntahan ng mga Pilipino ngayong Pasko.

Ang naturang French capital ang most-sought-after vacation spots sa mga social media platform at online sources mula sa Pilipinas at pito pang bansa kabilang ang Japan, Taiwan, at Portugal.

Ramdam na ramdam kasi ang Kapaskuhan sa Paris dahil sa nagniningning na Christmas lights nito sa Champs Elysées o Marchés de Noël.

Sa Paris din matatagpuan ang sikat na Eiffel Tower!

Nasa higit 30 milyong turista ang bumibisita sa Paris taun-taon.

Samantala, nangunguna naman bilang Christmas destination ang London, United Kingdom.

Tulad ng Paris, higit 30 milyong turista rin ang bumibisita rito kada taon. (Natalia Antonio)