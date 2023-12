Pag-asa para sa mga PDL

Marahil ay narinig na po ninyo ang mga katagang ‘Habang may buhay, may pag-asa.’ Para sa mga Persons Deprived of Liberty (PDL) na nakakulong sa mga piitan na pinamamahalaan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), matimbang po ang kahulugan ng mga salitang ito.

Sa pag-asa na may pangalawang pagkakataon na mabago ang kanilang buhay sila kumakapit at kumukuha ng lakas habang nasa loob ng kulungan.

Karamihan po ng nakakulong sa mga BJMP jails ay hindi mga convicted criminals kundi nakapiit habang may kasong nakasampa sa korte. Kung convicted man at nakakulong sa piitan ng BJMP, sila po ang mga PDL na napatunayang may sala sa mga krimeng may parusang hindi hihigit sa tatlong taon.

Kaya naman po ang layunin ng BJMP ay hindi nakatuon sa pagpaparusa sa mga PDL kundi sa pagkakaloob sa kanila ng pangalawang pagkakataon na makapag-bagong buhay.

Ang BJMP ay nasa ilalim ng pamamahala ng Department of the Interior and Local Government (DILG), kaya’t pamilyar po ako sa kanilang mga programa para sa rehabilitasyon ng mga PDL noong ako ay assistant secretary ng DILG.

Kasama sa mga rehabilitation program ng BJMP ay ang paghihikayat sa mga PDL na may angking talino sa larangan ng sining na hinangin ang kanilang talento habang nasa loob ng kulungun.

Binibigyan sila ng sapat na mga kagamitan para makalikha ng mga naggagandahang paintings, handmade bags at iba pang mga handicrafts.

Ang mga nalilikha nilang creative works ay dini-display ng BJMP sa mga exhibit at binebenta. Ang kikitain ay ginagamit para makatulong sa pagbibigay suporta sa mga pamilya ng PDL, at sa pagpondo sa iba pang rehabilitation program.

Pero ang mas mahalaga kaysa sa kikitain sa mga ganitong exhibit ay ang pag-angat ng dignidad at pagkatao ng mga PDL. Nabubuhay ang kanilang pag-asa sa pamamagitan ng pagpipinta at paggawa ng iba pang likhang sining.

Kaya naman ng lumapit po sa atin si BJMP Senior Supt. Filipinas Fulgencio para ilatag ang plano ni BJMP Director Ruel Rivera na magsagawa ng exhibit sa Kamara de Representante, hindi po tayo nagdalawang-isip na ibigay ang ating buong suporta sa proyektong ito.

Kasama po natin si Director Rivera at iba pang mga opisyal ng BJMP sa pormal na pagbubukas ng PDL Livelihood Products Exhibit noong November 28 sa North Wing lobby ng Batasan Complex.

Bago pa po pormal na nabuksan ang exhibit ay marami na ang nakabisita at bumili ng mga paintings, bags, painted pots, pastries at candies, scented candles at iba pang souvenir items.

Sa aking mensahe sa pagbubukas ng exhibit, binigyang diin ko po na ang mga PDL ay hindi lamang mga bilanggo, kundi mga indibidwal na may pangarap, may kakayahan, at may karapatan sa pangalawang pagkakataon.

Sa pagtutulungan po natin para maiangat ang kalagayan ng mga PDL, hindi lamang tayo nagsasagawa ng exhibit kundi nagbubukas rin ng mga pintuan para sa kanilang pag-asa at pangalawang pagkakataon na makapag-bagong buhay.

Sa ating pag-unlad bilang isang lipunan, bahagi ng ating tungkulin ang siguruhing kasama natin sila sa bawat hakbang tungo sa mas mabuting kinabukasan