Orange hair ni Kathryn pinagkaguluhan

Mukhang tutok na tutok pa rin ang netizens at kapwa niya celebrities kay Kathryn Bernardo!

Ang bilis mag-trending ng mga post niya sa social media.

Nitong Martes ng tanghali ay flinex ni Kath sa Instagram ang kanyang new colored hair na kulay orange nga at may caption na, “I hope Santa still recognizes me with orange hair.”

Agad nga itong pinusan ng netizens at ng kanyang followers at inulan din ito ng mga papuri.

Limited lang sa friends at kapwa celebrities ang comment section ng account ng Asia’s Phenomenal Superstar kaya pawang close friends lang niya ang puwedeng magkomento sa latest IG post ni Kath.

Pataas naman nang pataas ang followers ni Kathryn sa IG, ha. Parang mas maraming naging curious sa ngayon. Bongga!

Anyway, balik-trabaho ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla at para ito sa isang project ang kulay orange niyang buhok ayon sa isang tinanong namin.

So huwag kayong mag-isip na kaya orange na ang hair ni Kathryn ay dahil malaya na siya kay Daniel.

Bongga nga pala ni Kathryn dahil marami pa siyang naka-line up na product endorsement shoots.

Pati nga ‘yung teaser poster ng next movie niyang ‘Elena 1944’ ay pinag-uusapan na rin sa online world.

Ito nga ang pagkakaabalahan ni Kath sa mga susunod na araw. Solo movie niya ito from Star Cinema, na base sa Palanca-award winning screenplay ni Patrick Valencia with Enrico Santos as co-writer, at ididirek ni Olivia Lamasan. Bale ito ang reunion movie ni Kath sa award-winning director na siyang nagdirek ng KathNiel movie na ‘Barcelona: A Love Untold’.

Isa itong period movie at gaganap si Kath bilang isa sa comfort women noong 1944.

Sa rami ng work at blessings ni Kathryn, wala siyang time para maging malungkot no! (Ogie Rodriguez)