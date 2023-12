Umaray ang ilang commuter sa pagtataas ng pamasahe sa Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3).

Sa report ni Charmaine Abong sa ‘Teletabloid Balita’, ilang commuter ang nababahala sa pagsirit ng pamasahe sa susunod na taon sa MRT-3.

Ayon sa Department of Transportation (DOTr), magkaroon ng dagdag na P2.29 boarding fare at P0.21 distance fare kapareho ng adjustment sa LRT-1 at LRT-2. Ibig sabihin, abot sa tatlo hanggang anim na piso ang magiging taas pamasahe sa MRT-3.

Ayon sa regular na mananakay na si Boy Castro, magiging mabigat para sa mga minimum wage earner ang naturang taas pasahe sa tren.

“Medyo mabigat katulad nating minimum earner lang, wala tayong ibang magagawa kundi sumunod,” ayon kay Castro.

Isa namang call center agent na si Rona Castillo ang humiling na tumaas din ang sahod kasabay ng pagtataas ng pamasahe.

Ayon kay DOTr Undersecretary Timothy John Batan, ang pagtataas ng pamasahe ay ginagawa para tapatan ang gastusin sa maintenance ng mga railway system sa bansa. (Raymark Patriarca)