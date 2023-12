May wedding vow na? Bianca hindi pagsasawaan si Ruru

Aliw ang eksena ni Bianca Umali, na mas pinili na siya ang huling bumati sa boyfriend niyang si Ruru Madrid sa kaarawan nito noong December 4 (Monday).

Ang sweet nga ng gesture na naghintay siya ng 11:59PM nitong Dec. 4, 2023, para nga batiin, ilahad ang matinding pagmamahal niya kay Ruru.

Naniniwala nga siya na ‘save the best for last’ kaya mas bet niyang siya ang kahuli-hulihang tao na magbibigay ng mensahe sa kanyang dyowa, sa mismong araw ng birthday nito.

Heto nga ang chika ni Bianca.

“Sa dami ng mga taong mag-uunahan na bumati sayo, gusto ko ako na ang mahuli.

“Maligayang kaarawan sayo, Mahal ko.

“Wala na akong hihilingin pa na ibang makakasangga ko sa buhay na ito kundi ikaw. Kahit pa, kung meron man, sa mga buhay na nakaraan o sa hinaharap – ikaw at ikaw pa rin.

“Isa kang biyaya sa akin at sa mga tao na minamahal mo, tinutulungan mo at binibigyan mo ng inspirasyon.

“Taglay mo ang isang puso na napakabusilak at nag-uumapaw sa kabutihan.

“Masaya at maswerte ako na nasisilayan ko lahat – ikaw bilang tao, ang puso’t isip mo – ang buong buhay mo na nasa tabi mo at hawak ang kamay mo.

“Hindi ako magsasawang alagaan ka, ipagmalaki ka at piliin ka sa araw-araw.

“Alam kong alam mo na mahal na mahal na mahal kita.

“Itaga mo sa bato. Andito lang ako.

“Ikaw ang ilaw ng buhay ko.

“Mahal tayo ng Ama.”

Oh, di ba? Puwede na ngang gamiting wedding vow ang mensahe na `yon ni Bianca kay Ruru, ha!

Nakakakilig.

At siyempre, hindi naman nagpakabog si Ruru sa pagsagot sa lambing na `yon ni Bianca.

“Salamat sa lahat lahat Mahal ko, alam mo kung gaano kita pinahahalagahan sa buhay ko. Ikaw ang buhay ko.

“Mahal na mahal kita.”

Well, natunaw nga sa sobrang kilig ang mga follower nila, ha! At kahit ang mga kaibigan nila sa showbiz, tumodo rin sa suporta sa kanila, at hiniling na hanggang dulo ay sila pa rin.

Bongga! (Dondon Sermino)