Marian, Dingdong relasyon dumaan sa matinding pagsubok

Umamin si Dingdong Dantes na dahil sa sobrang busy nila ni Marian Rivera sa trabaho, umabot sila sa punto na nawalan sila ng oras sa isa’t isa.

Tulad nga ng ibang mag-asawa, na parehong subsob sa trabaho, nakakalimutan nila ang mga partner nila, at mas inuuna ang propesyon, at mga anak.

Kaya sa tanong sa kanila sa presscon ng ‘Rewind’ na kung mabibigyan ng pagkakataon, ano ang gusto nilang balikan sa buhay nila, heto ang sagot ng dalawa.

“Gusto kong balikan ang pagkakataon na maliit pa ang mga anak ko, kasi naalagaan ko, nahahawakan ko. Kasi ‘pag busy ka, ang bilis ng panahon. Parang umalis lang ako, pagbalik ko, parang lumaki na agad sila ng 1 inch.

“Gusto kong balikan na maliliit pa sila. Pero, alam nating hindi mangyayari `yon!

“Gusto ko ring balikan ang wedding day ko. Sa wedding day na `yon, kumpleto pamilya ko, ang mama ko, ang papa ko, at si nanay. At natupad ang pangarap ko, na magkaroon ng asawa na katulad niya (Dingdong!),” chika ni Marian.

“Ako rin sa kids, gusto kong balikan ang araw na pinanganak sila. Gusto ko na mas humaba pa ang panahon na kasama sila. At siyempre, gusto ko `yon para humaba rin ang panahon ng pagsasama namin (ni Marian),” sabi ni Dingdong.

At tulad din ng iba, dumaan sa maraming pagsubok ang relasyon ng DongYan. Pero, dahil matibay raw ang respeto, pagmamahal, at paniniwala sa Diyos, ginabayan daw ang relasyon nila.

“Sa amin ni Dong, hindi kasi kami natutulog nang hindi maayos ang lahat. Lagi kaming may heart to heart talk. At kailangan talaga nasa center si God!” sey naman ni Marian.

Kaya payo ni Dong sa lahat…

“Make the most of what you have right now. Iparamdam mo na mahal mo sila. Bago pa magsisi, now is the time na iparamdam mo na mahal mo sila.”

Si Marian naman, pinayuhan ang mga babae na maging open sa kanilang mga asawa, na sabihin ang mga nararamdaman, para maging maayos ang lahat.

Anyway, dahil daw sa ‘Rewind’ ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ulit araw-araw.

“Noon kasi, puro sa mga anak at trabaho ang atensiyon. Halos wala na kaming oras sa isa’t isa. Dahil sa ‘Rewind’, sa shooting namin, araw-araw kaming nag-uusap, habang papunta sa set.

Ang problema lang, ‘pag pauwi na, tinutulugan na niya ako, dahil sobrang pagod na.

“Pero `yung mga ganung bagay, pinagpapasalamat ko talaga. I really value those moments,” sabi na lang ni Dong.

Well…