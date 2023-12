Mahilig ka ba sa oatmeal? Basahin mo ito

Popular na agahan ang oatmeal pero kwidaw sa pagkain nito ng sobra dahil nakakaapekto ito sa metabolism.

Ayon sa American Heart Association, kilala ang oatmeal na sanhi ng `gas at bloating’ na problema kapag ang isang indibidwal ay may gastrointestinal issues gaya ng irritable bowel syndrome.

Isa pa sa problema ng pagkain ng oatmeal ay napapalaki ang nailalagay na sukat ng puti o brown na asukal na maarin ring maging sanhi ng pagtaas ng sugar sa kalaunan.

Ayon sa US Food and Drug Administration, 50 gramo lamang o 12 teaspoons ang dapat na makonsumo sa pagkain ng oatmeal.

Ayon kay Kristen Smith, MS, RDN, spokesperson ng Academy of Nutrition and Dietetics at registered dietitian sa Piedmont Health, dapat rin na maging maingat sa paghahanda ng oatmeal bilang agahan.

“Oatmeal can quickly become a higher calorie and sugar food if you aren’t careful,” paliwanag pa ni Smith.

Gayunman, sa kabila nito’y talaga namang napakaraming benepisyo na makukuha sa oatmel.

Sa katunayan ay may $5.3 billion-dollar market size o karamihan ay gusto itong agahan kung saan mas pinasasarap ito kung may inilalahok na asukal, cinnamon, honey, o prutas gaya ng mansanas, blueberries, strawberries o saging.

Ang ilan naman ay naglalagay din ng pumpkin spice, chocolate chips, brown sugar, shredded carrots, nutmeg, maple syrup, chopped nuts, coconut flakes o maging pritong itlog at splash of sriracha para mas masarap at maging masustansiya. (Juliet de Loza-Cudia)