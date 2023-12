Magpahinga ka lang, kami ang bahala! Magnolia walang problema kahit walang Calvin Abueva

Mga laro Miyerkoles: (PhilSports Arena)

4:00pm – Converge vs NothPort

8:00pm – Blackwater vs Magnolia

PAHAHABAIN pa ng Magnolia sa anim ang winning streak sa pakikipagtipan sa inaalat na Blackwater sa second game sa PhilSports Arena ngayong Miyerkoles.

Hindi pa naglalaro sa PBA Commissioner’s Cup si Calvin Abueva pero walang problema dahil sa lalim ng bench ni coach Chito Victolero.

Sa likod nina import Tyler Bey, Jio Jalalon, Mark Barroca ay malinis na 5-0 ang Hotshots, huling biktima ang NLEX 99-72 noong Biyernes sa Pasig venue din.

Nagpa-opera ng almoranas ang The Beast, nagsisimula nang mag-ensayo nang abutin naman ng calf strain.

Kontra Road Warriors, nagpagpag muna ng kalawang sa first half mula 10 araw na pagkabakante ang Magnolia.

Minanduhan nina Jalalon at Barroca ang ratsada sa third quarter para baligtarin ang 46-44 deficit sa break tungo sa 74-60 lead papasok ng fourth.

Nagsumite si Bey ng 23 points pero may 6 turnovers. May 19 points, 9 rebounds si Barroca, tumapos si Jalalon ng 11 points, 8 rebounds, 8 assists, 4 steals.

“The bench also stepped up especially sina Aris (Dionisio), sina Mark, Paul (Lee), Ian (Sangalang),” ani coach Chito. “‘Yun ‘yung team namin ngayon, eh, we have deep rotation. We can use 11-12 players, even our third group nakatulong.”

Problemang malaki ng Blackwater na matapos ipanalo ang unang laro ay nalimahang sunod na talo na huli sa Rain or Shine 115-110 noong Sabado.

Maganda ang mga numero ni import Chris Ortiz (46 points, 9 rebounds) noong huli pero maliban kina Rey Suerte at Troy Rosario ay walang nakatulong na locals.

(Vladi Eduarte)