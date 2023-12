Nilinaw ni dating LPGMA party-list representative at Regasco President Arnel Ty na walang paggalaw sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Disyembre.

Sa panayam nina Marlo Dalisay at Alvin Barcelona sa Teletabloid, sinabi ni Ty na nananatiling stable ang presyo ng LPG ngayong Disyembre batay sa kanilang monitoring.

“‘Yon pong presyo po ng LPG for the month, I think hindi ho ‘yan ‘yong gumalaw kundi ‘yong gasolina at diesel. ‘Yon pong sa LPG for the month of December, wala pong paggalaw sa ngayon,” wika ni Ty.

Tiniyak din niyang may sapat na suplay para sa Kapaskuhan dahil pinaghandaan na nila at ng Department of Energy ang inaasahang 20 porsiyentong pagtaas sa demand ng LPG ngayong holiday season. (Issa Santiago)