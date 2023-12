Sa harap ng makapangyarihang miyembro ng Commission on Appointments (CA), sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na hindi na matutuloy ang reclamation ng Frabelle Corporation sa bahagi ng Las Piñas City.

“Ang alam ko itutuloy lang ‘yong sa inner island na portion as you have also relayed na walang issue sa inyo iyon,” sagot ni Laurel sa tanong ni Senador Cynthia Villar.

Tinututulan ni Villar ang reclamation ng Frabelle at iba pang proponent ng Manila Bay reclamation project sa bahagi ng Las Piñas dahil matatabunan nito ang wetland park na protektado ng batas at pagsisimulan din ng matinding pagbaha sa bahagi ng Las Piñas, Parañaque City at Bacoor, Cavite.

Ayon kay Laurel, hindi na itutuloy ang reclamation sa katubigan bago sumapit sa lugar ng Cavitex.

“If you are going to do that, I appreciate it very much, thank you for your consideration and I hope you will be with me in helping prevent these disastrous things and to help the fishing in Manila Bay” wika ni Villar na dumalo online dahil nagpositibo ito sa COVID-19.

Sa isinagawang pagdinig ng Senate committee on environment and natural resources noong Oktubre 24, 2023, isiniwalat ni Villar na ang proyekto ng Frabelle ay nakaladkad sa overlapping ng reclamation project ng Century Peak ni William King sa Cavite.

Dahil sa kontrobersiya, sinuspinde ng isang taon ng Ombudsman sina Philippine Reclamation Authority (PRA) Chairman Alberto Agra at Janilo Rubiato, pero kalaunan ay tinanggal din ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Nanindigan naman si Laurel na hindi na siya nakikialam sa operasyon ng Frabelle Corp. dahil nag-divest na ito bago pa man siya hinirang na kalihim ng DA.