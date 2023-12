Kris Aquino nagbasa ng Abante

Nakaka-feel good naman ang ikinuwento sa amin ng kaibigang si Vina Verastigue na isa sa mga malalapit kay Kris Aquino at nadadalaw ang Queen of All Media sa bahay nito sa Orange County, California.

Kay Ate Vina kasi namin hiningi ‘yung picture nila ni Bimby, ang bunsong anak ni Kris, na kasama nila si Anne Curtis sa backstage ng Pechanga Resort & Casino.

Isa si Ate Vina sa kasama ni Bimby na nanood ng second night ng ‘Luv-Anne!’ concert ng misis ni Erwan Heussaff noong Sunday (December 3).

Bago ibinigay ni Ate Vina sa amin ang picture na ‘yon ay nagpaalam siya kay Kris.

Nasabi nga ni Ate Vina sa nanay ni Bimby na ilalabas namin dito sa Abante ang picture na ‘yon dahil may nagkuwento sa amin kung gaano kabait ang bunso ni Kris sa mga Pinoy na nagpa-picture, tsumika rito sa venue ng concert ni Anne.

Pumayag naman daw si Kris.

At nang ipadala namin kay Ate Vina ang link ng Abante story namin, finorward niya ‘yon kay Kris.

So nabasa ba ni Kris ang Abante story namin?

“Yes. Nabasa niya. Pero hindi pa lang kami nakakapag-usap. Kanina kasi ‘yung inom niya ng gamot,” tsika ni Ate Vina.

Ang alam namin, may gamot na iniinom once a week si Kris kaya marahil ‘yon ang tinutuloy ni Ate Vina at baka kaya hindi pa uli sila nakakapagkuwentuhan ng dating TV host.

Anyway, kinilig naman kami dahil binasa ni Kris ang Abante story namin about her bunso.

Isa nga pala si Ate Vina sa mga malalapit kay Kris sa Orange County na madalas ding nakakasama nina Bimby, Josh, na nagkukuwento rin sa amin kung gaano kababait ang mga anak ng tinaguriang Queen of All Media.

