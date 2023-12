Kenneth Duremdes sabik agad sa susunod na season ng MPBL

KATATAPOS lang ng MPBL ng ikalimang season at agad nang naghahanda ang mga opisyal ng liga sa susunod na edisyon.

Sinabi ni Commissioner Kenneth Duremdes na ang tagapagtatag ng liga na si Manny Pacquiao ay nag-iisip na ngayon ng mga paraan kung paano mapanatili o kahit na lalampas sa tagumpay na natamo sa katatapos lamang na season.

Sinisikap ng liga na buksan ang ikaanim na season nito sa Marso ng susunod na taon nang ang Pampanga Giant Lanterns ay lumabas bilang bagong pambansang kampeon kasunod ng 3-0 sweep ng Bacoor Strikers sa finals nakaraang linggo.

“Right after ng championship, nagpatawag agad ng meeting si Senator (Pacquiao) sa bahay niya. So kahit nagse-celebrate pa iyung buong Pampanga nandun na kami sa bahay niya kasi he’s excited dahil nakita niya iyung growth and success ng league and gusto niya magkaroon agad ng plano this early,” sabi ni Duremdes sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

(Lito Oredo)