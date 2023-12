Kawawang Mali

Hanggang sa kamatayan, mukhang hindi pa rin makakamit ng elepanteng si Mali ang lubos na kalayaan dahil sa planong gawin ng Maynila sa kaniyang mga labi.

Kahit ang ilang ayudanatics nating kurimaw eh nanginig ang luha nang mabalitaan ang pagkamatay noong nakaraang linggo ni Mali, o Maali, o Vishwa Ma’ali, ang tanging elepante sa Pilipinas na inalagaan sa Manila Zoo.

Pinapaniwalaan na 43 taong gulang si Mali nang mamatay dahil sa congestive heart failure. Lumabas din sa necropsy na mayroong cancer ang binansagang “pinakamalungkot” na elepante sa mundo ng ilang animal rights group.

Pero siyempre, hindi naman natin malalaman kung talagang malungkot nga si Mali habang nasa pangangalaga ng Manila Zoo magmula pa noong dinala siya rito mula sa Sri Lanka noong 1981.

Ang kuwento, iniregalo sa Pilipinas ng Sri Lanka si Mali. Nakita raw noon ang bata pang si Mali sa gubat na mag-isa na lang at wala na ang mga magulang. Dahil bata pa ang elepante, inaasahan na hindi siya mabubuhay mag-isa sa gubat.

At napili ng Sri Lanka na ibigay ang bata pa noon na elepanteng si Mali sa Manila Zoo, na nang panahon na iyon eh sikat na zoo sa Southeast Asia. Kung pagbabatayan naman ang itinagal ng buhay ni Mali sa Manila Zoo, masasabing hindi naman siguro nagkamali ng desisyon ang Sri Lanka na sa Pilipinas nila ito ibinigay.

Sinasabing sa lahi o klase ng elepante ni Mali, tumatagal ang buhay nila ng 40 hanggang 45 taon. Kung tama ang bilang ng edad niya sa 43, aba’y masasabing quota na si Mali. At sa dami na rin naman ng pinasaya niya at nahikayat na mamasyal sa Manila Zoo, aba’y masasabing quota na rin siguro ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa kaniya.

Noong panahon ng administrasyon ni PNOY, ilang local at international celebrities gaya nina Pamela Anderson at Paul McCartney ang nanawagan na pakawalan si Mali nang magkaroon na ito ng problema sa paa. Ang mungkahi noon, ipadala si Mali sa sanctuary sa Thailand para mas makakilos at maging malaya siya sa gubat sa halip na parang preso sa zoo.

Kaya iniutos ni PNOY sa kinauukulang mga ahensiya na pag-aralan ang kalagayan ni Mali, at kung ano ang makabubuti sa hayop. Iyon nga lang, lumitaw na mas makasasama sa hayop kung ibibiyahe pa siya nang malayo kaya napagpasyahan na manatili na lang siya sa Manila Zoo at tutukan ang kaniyang kalusugan.

Kung paniniwalaan noon ang post ng isang dating opisyal ng Maynila, umaabot sa halos 150 kilo ng pinagsama-samang damo, gulay, at prutas ang tsibog ni Mali sa araw-araw. Bukod doon, 24 oras din siyang binabantayan ng mga tauhan ng zoo. Mukha naman ngang inalagaan si Mali, pero hindi malaya.

At kahit namatay na si Mali, plano pa rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila na huwag pakawalan ang katawan niya–o sabihin nating buto. Plano kasing ipreserba ang labi ni Mali sa pamamagitan ng taxidermy at i-display naman sa itatayong museum.

Hirit ng ilang maawain nating ayudanatics na tropapips, bakit hindi na lang gawan ng libingan si Mali sa zoo at pagawan ng rebulto sa halip na ang gamitin pang muli ang kaniyang mga buto na pang-display. Para nang sa ganun, ang hindi raw naibigay na kalayaan kay Mali noong nabubuhay, eh maibigay naman sa kaniya ngayong patay na, kahit pa hayop siya. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”