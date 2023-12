Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 6, 2023 – Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Streisand, 4 Star Of India, 5 SummerLin, 6 Sir Timothy

R02 – 3 Nards Bentetres, 5 Superformer, 6 Grand Laughter, 4 Grand Monarch

R03 – 5 Chef Kat, 1 Twinkle Toes/Flair Bottoms, 7 Buwayang Bato, 2 Easy Landing

R04 – 6 Winning Shot, 7 Wild Act, 4 Princess Mamba, 2 Blown Away

R05 – 12 My Dear Magnolia, 9 Air Class/Laughing Inside, 6 Boni Avenue, 7 Double Rock

R06 – 7 Caraga Wonder, 2 Crazy Collin, 5 Shining Thunder, 1 Super Hawk

R07 – 6 Guerrero Warriors, 2 Southern Man/Hang Loose, 1 Gold Rush, 5 Stripes Of Pink

R08 – 5 You Never Know, 1 Achi Holly, 7 Compassion, 3 Malibu Bell

Solo Pick: Streisand, Nards Bentetres, Guerrero Warriors

Longshot: Winning Shot