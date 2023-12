PARTNER in business.

Ganito ang turing ng Bulabog Biryani House, isang sikat na kainan sa Batangas City, sa mga delivery rider dahil sa tulong ng mga ito sa kanilang negosyo.

Katuwiran ng Bulabog Biryani House, pinagagaan ng mga rider ang buhay ng kanilang mga kostumer.

Kaya naman ginulat ng sikat na kainan ang mga delivery rider sa pamamagitan ng pagbigay ng pagkain sa kanila bilang pasasalamat.

“Hindi po kami nagpa-games kanina. Pumili na lang po kami ng mga rider na talagang sila yung parating tumatanggap ng booking namin kapag may pa-deliver kami,” sabi ng Bulabog Biryani House sa kanilang Facebook post na kung saan makikita ang mga nakangiting rider matapos makatanggap ng pagkain mula sa kanila.

Ang mga napiling rider para mag-uwi ng biryani at shawarma ay iyong mga “walang reklamo at napakababait,” ani ng kainan

“Sana po ay napasaya namin kayo kahit sa simpleng biryani ng Bulabog,” dagdag pa nito.

Ang biryani ay isa sa mga sikat na pagkain sa India.

Napag-alaman na ang Bulabog Biryani House ay mahilig magpa- games para mas lalong masiyahan ang kanilang mga kostumer. Ginagawa rin nila ito minsan sa kanilang Facebook page at may makukuhang premyo din ang mananalo.

Minsan din ay may isang rider na nag-inquire kung magkano ang shawarma. Dahil wala pa itong sapat ng kita noong araw, sinabi ng rider na babalikan niya ito pag umabot na ang kita nito sa presyo ng pagkaing gusto niyang i-order.

Nagulat siya nang binigyan siya ng libreng beef shawarma ng Bulabog.

“Yung simpleng shawarma masaya na si Kuya Hindi siya makapaniwala nalibre yung shawarma nya,” saad ng Bulabog Biryani sa isang hiwalay na Facebook post.

Natuwa naman ang mga netizen sa kabutihang pinakita ng nasabing kainan.

“Sana lahat po ng may business may mabuting puso kagaya nyo po. GOD BLESS PO!” sabi ng na-impress na netizen.

“Small act of kindness makes a huge difference! Kindness wave please! Looking forward na mag expand kayo dito sa Cavite,” komento naman ng isa pa.

“Pagpalain pa po kayo at maging inspirasyon sa ibang tao,” pahayag naman ng isang netizen.