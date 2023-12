James Payosing, San Beda Lions gugulatin sa Game 1 ang Mapua

Laro ngayong Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

Game 1/ Best-of-3 Championship

2:00pm — Mapua vs San Beda

PAKAY ng San Beda University na ipagpatuloy ang mainit na laro hanggang sa Finals kaya tiyak na sasandalan nila sa opensa sina James Payosing at Jomel Puno kontra tigasing Mapua sa Game 1 ng NCAA Season 99 men’s basketball tournament best-of-three championship na lalaruin sa Mall of Asia Arena.

Maliban kina Payosing at Puno, kakapitan din ng Red Lions ang bangis nina Jacob Cortez at rookie Nygel Gonzales para makauna sa kanilang best-of-3 series.

Ayon kay SBU head coach Yuri Escueta, malaki ang naging parte ni Gonzales sa panalo nila laban sa semifinals kontra Lyceum of the Philippines nakaraan dahil tumikada ito ng mga importanteng puntos.

“Si Nygel iyung big game eh nung dumidikit sila (Lyceum). They were zoning and they were staying home on Jacob. Luckily, they left some guys open, and those guys were ready to shoot,” ani Escueta.

Sinabi pa ni Escueta na kailangan niyang bigyan ng kumpiyansa si Gonzales dahil kapag uminit ito ay talagang malaki ang maiaambag nito sa koponan.

Maging si Damie Cuntapay ay pinuri ni Escueta.

“Kahit sila Damie (Cuntapay) ready sila tumira. We made our shots, we played defense,” saad pa ng coach.

Samantala, tiyak na hindi basta magpapadaig ang Cardinals, ibabangga naman nila ang kanilang pambato na sina Clint Escamis at veteran forward Paolo Hernandez.

(Elech Dawa)