Bumagsak sa 4.1% nitong Nobyembre ang inflation o bilis ng pagtaas ng bilihin at serbisyo sa bansa.

Mas mababa ito sa 4.9% nitong Oktubre at sakto lang sa 4 hanggang 4.8% range na forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas.

Sa nasabing panahon, bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe dahil sa pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo.

Binanggit ng Philippine Statistics Authority (PSA) ang mababang year-on-year growth rate ng food and non-alcoholic beverages sa 5.7% nitong Nobyembre mula sa 7% nitong Oktubre.

“This was followed by transport with 0.8 percent annual decrease from 1 percent annual growth in October 2023,” ayon sa statement ng ahensiya.

Ang naitalang inflation nitong Nobyembre ay mababa kumpara sa 11-month average na 6.2%, pero mas mataas sa government target na 2 hanggang 4%.

“Core inflation, which excludes selected food and energy items, decelerated further to 4.7 percent in November 2023 from 5.3 percent in the previous month,” ayon pa sa PSA.

Sa survey ng Pulse Asia in September showed that inflation was the most urgent concern of Filipinos.