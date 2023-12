Inaprubahan na ng Commission on Appointment (CA) ang ad interim appointment nina Health Secretary Teodoro Herbosa at Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.

Si Herbosa ang unang sumalang sa plenaryo matapos iendorso ng CA Committee on Health ang kanyang kumpirmasyon bilang kalihim ng Department of Health.

Sa sponsorship ni Senator Christopher “Bong” Go, binanggit nito ang malawak na karanasan ni Herbosa sa siyensya at kalusugan kung saan naging co-author ito ng Surgical Safety Checklist ng World Health Organization, at tumulong na mag-develop ng emergency medical services sa Palau, Fiji at India.

Maliban diyan, naglingkod din si Herbosa bilang Undersecretary ng DOH, naging Executive vice pre¬sident ng UP System, at naging Special Adviser to the National Task Force on COVID-19 sa ilalim ng dating administrasyong Duterte.

Sumonod na inaaprubahan sa plenaryo at nakalusot sa kumpirmasyon ng makapangyarihang CA ang fishing tycoon na si Laurel.

Bago ito, tiniyak ni Laurel sa mga kasapi ng CA na hindi papaburan ng mga patakaran ng Department of Agriculture ang mga negosyo at kompanya ng kanyang pamilya patunay din dito ang kanyang pagbibitiw at pag-divest sa mahigit 60 mga negosyo ng Frabelle Corporation. (Dindo Matining)