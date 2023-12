Heaven pinuri pagiging direktor ni Alden

Nagsimula na pala ang shooting ng pelikulang pagsasamahan nina Alden Richards at Heaven Peralejo.

Hindi pa mabanggit ni Heaven ang title pero may temang crime at thriller ang nasabing pelikula na malayo sa mga romantic films na nagawa na ni Alden.

Maliban sa pagiging artista ay si Alden din ang direktor at producer ng pelikula.

Ngayon pa nga lang ay marami na ang excited na mapanood ang pelikulang dinirek ni Alden

Todo-puri naman si Heaven sa kanyang direktor at co-star.

“He is a first-time director pero he knows what he wants.

“He is really one of the best directors I’ve ever had.”

Dagdag pa niya, hindi raw strict na direktor si Alden pero collaborative raw ito kung saan hinihingian daw siya nito ng mga suggestion para sa ikakaganda ng pelikula.

Samantala, natupad ang pangarap ni Heaven na maging Calendar Girl ng Ginebra San Miguel.

Ang sexy at bongga ang pagrampa ni Heavensa The Westin Manila kung saan nga siya pinakilala bilang bagon g Calendar Girl.

Anyway, mukhang mas bobongga pa ang career ni Heaven. Maliban nga sa sa pelikula with Alden ay may iba pa raw siyang pelikulang lalabas next year at mapapanood na rin daw sa TV ang hit series na ‘Linlang’.

Bonggels!