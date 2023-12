Gel Cayuna, Cignal HD Spikers katapat Choco sa PVL semifinals

Mga laro Huwebes: (Philsports Arena)

Game 1/ Best-of-three Semifinals

4:00pm — Creamline vs Chery Tiggo

6:00pm — Choco Mucho vs Cignal

MAHUSAY na komunikasyon ang pinairal ng Cignal HD Spikers sa pangunguna ni ace playmaker Angelica “Gel” Cayuna upang malampasan ang pagsubok sa first set tungo sa paglampaso sa walang panalong Gerflor Defenders 25-22, 25-11, 25-10, para pormal na kumpletuhin ang semifinal cast nang lumapag ito sa third place sa huling araw ng preliminaries ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference nitong Martes ng hapon sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Ipinadama ng HD Spikers ang kanilang mahusay na takbo ng opensa sa pagtitimon ng two-time Best Setter mula Dapitan City, Zamboanga del Norte nang mamahagi ito ng kabuuang 16 excellent sets kasama ang limang puntos mula sa tatlong aces at tig-isang atake at block.

Tinulungan ni Cayuna ang koponan na makabalik sa semifinals para kaharapin ang mataas na lipad ng Choco Mucho Flying Titans sa best-of-three semifinals simula bukas, Huwebes, sa tampok na laro sa alas-6 ng gabi.

“Dami pa naming pagtatrabahuhan talaga para sa semis at doon na kami pupukpok talaga. Sina coach na bahala talaga, tiwala naman kami sa sistema nila,” pahayag ng 25-anyos na dating Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraw.

Bumida naman sa iskoring para sa Cignal si last conference MVP Frances Molina sa siyam na puntos mula sa walong atake, kasama ang walong excellent receptions. m

Umayuda rin si Geneveve Casugod sa siyam na puntos mula sa anim na atake at tatlong service aces, habang nag-ambag sina Vanessa Gandler ng walo at apat na excellent digs, Jovelyn Gonzaga sa pito, at Marivic Meneses sa anim na puntos.

“Eto iyung mga time na hindi kami kailangang maging complacent kasi coming into the semifinals mabigat iyung mga games na kakaharapin namin,” eksplika ni Molina, na nais mabawian ang makakaharap na Choco Mucho sa semis matapos silang walisin nito noong Oktubre 26 sa 21-25, 19-25, 18-25.

“Focus on our strength dahil iyung mga kalaban namin ay talagang inirerespeto namin and mataas iyung volleyball IQ ng makakalaban namin dito sa semis. Mag-prepare kami and focus sa strength namin dahil iyun ang nawala sa amin dito sa elims nung nakalaban namin iyung mga nakatalo sa amin na nasa semis din. Mag-focus kami sa sarili at team namin.”

Wala ring nagtapos ng doble pigura para sa Defenders na pinangunahan ni Danika Gendrauli sa siyam na puntos mula sa walong atake at isang block.

(Gerard Arce)