Eugene, Pokwang nag-bardagulan

Ibang klase ang bardagulan nina Pokwang at Eugene Domingo!

Sa harap mismo ng press, nagagawa nilang pagtawanan, laitin ang isa’t isa.

Sa presscon kasi ng ‘Becky & Badette’ ay may pa-game muna sila with DJ Jhai Ho. Na may bubunutin silang papel na may mensahe, at kukumpletuhin nila ang salita.

Doon nga nakabase kung gaano nila kakilala ang isa’t isa.

At una ngang nabunot ni Pokwang para kay Eugene ay ang ‘ang kailangan ko sa buhay ngayon ay…’

“Pahinga!” sabi ni Pokwang, na paniniwala niya na kailangan ni Eugene sa buhay nito ngayon.

“Bakit? Mukha ba akong pagod? Nag-ayos ako papunta rito, tapos mukha akong pagod? Ano pa hitsura ko kung hindi ako mukhang pagod? Kaloka!” reaksyon ni Eugene.

Ayaw nga niyang pumayag na pahinga ang kailangan niya ngayon, dahil ang fresh, ang ganda, nga raw niya ngayon.

“Hindi, kasi grabe ka magtrabaho!” giit ni Pokwang.

“Hindi mo lang naintindihan ang instruction, pinu-push mo talaga!” sabi ni Eugene kay Pokwang.

Kailangan mo ba talaga ng pahinga? Tanong ni DJ Jhai Ho kay Eugene.

“Hindi! Hindi naman ako pagod!” sabi ni Eugene.

“Ano ba ‘yan? Tatanga-tanga naman!” pang-aasar ni Eugene kay Pokwang.

“Naku, away ito, away ito!” sabi naman ni Pokwang.

“Sino ba kasi nagpauso nitong game na ito?” sabi ni Eugene.

“Si Direk Jun (Lana, direktor din ng ‘Becky & Badette’)!” sabi ni DJ Jhai Ho.

“Ay, si Direk Jun ba? Naku, ito na ang pinakamagandang game na nagawa ko!” saad ni Eugene.

Anyway, sampol pa lang `yan ng kabaliwan nina Pokwang at Eugene. Pero, in real life, pareho nilang mahal ang isa’t isa.

Mag-kumare nga sila, dahil inaanak ni Eugene ang baby ni Pokwang na si Malia.

Siyanga pala, may pakiusap sina Pokwang at Eugene kay Star For All Seasons Vilma Santos, na kalaban nga nila sa Metro Manila Film Festival, dahil may entry rin ito na ‘When I Met You in Tokyo’ with Christopher de Leon.

Wish ng dalawang ‘Comedy Queens’ na manood sa premiere night nila si At Vi, at nangako rin sila na panonoorin ang movie nito.

Sa ‘Becky & Badette’ kasi ay may mga eksena na ginaya ng dalawa ang mga eksena sa pelikula ni Ate Vi.

“Ate Vi, for the second time, alam mo naman ikaw talaga ang lucky charm namin. Watch ka naman ng ‘Becky & Badette’ at manonood din kami ng ‘When I Met You in Tokyo’. At habang-buhay ka naming gagayahin!” sabi pa ng dalawa.

Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)