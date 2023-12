Enoch Valdez, Jhan Nermal palalakasin Road Warriors

PINAPIRMA ng NLEX Road Warriors ang nakuha nitong dalawang papaangat na talento na sina Enoch Valdez ng Lyceum Pirates at Jhan Nermal ng Bacoor City Strikers, na kapwa binigyan ng two-year deal.

Ang pagpirma ay naganap kamakailan matapos makuha ang dalawang player sa nagdaang PBA Season 48 Annual Rookie Draft kung saan napili sina Valdez at Nermal bioang 18th at 21st overall pick, ayon sa pagkakasunod.

Si Enoch, isang 6-foot-3 dynamic winger na nagmula sa Mangatarem, Pangasinan, ay isasahog sa Road Warriors pagkatapos ng isang standout na karera sa Lyceum of the Philippines University (LPU).

Sa panig ni Nermal, isa ring 6-foot-3 player na mula naman sa Bacolod, inaasahang magdagdag ito ng versatility at karanasan sa NLEX roster.

Ang 21st overall pick ay hindi lamang nagpakita ng kanyang mga talento sa PBA 3×3 kasama ang San Miguel ngunit nakakuha din ng pagkilala bilang MPBL Fifth Season Most Improved Player.

“Kami ay nasasabik na tanggapin sina Enoch Valdez at Jhan Nermal sa pamilya ng NLEX Road Warriors. Parehong mga manlalaro ay nagpakita ng pambihirang talento, at naniniwala kami na sila ay magiging instrumento sa aming paghahangad ng tagumpay,” sabi ni NLEX Road Warriors Team Governor Ronald Dulatre.

(Lito Oredo)