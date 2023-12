Itinalaga ng Liberal Party (LP) si dating Senadora Leila de Lima bilang opisyal nitong spokesperson.

Ayon kay LP president at Albay Rep. Edcel Lagman ang bagong papel ni De Lima sa partido ay napagkasunduan sa isinagawang Management Committee (ManCom) meeting noong Lunes, Disyembre 4.

Si De Lima ay nauna nang itinalaga bilang vice president for Policy, Platform, and Advocacy ng LP.

“De Lima, who has been a long-standing member of the Liberal Party, committed to resume her active role in advocating and enhancing the Party’s advocacy on good governance, social justice and liberalism,” sabi ni Lagman.

Ayon kay Lagman wala pang inihahayag na plano si De Lima kaugnay ng kanyang plano sa politika. (Billy Begas)