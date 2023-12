Calamba Mayor Ross Rizal top performer sa buong ‘Pinas

KABILANG si Calamba Mayor Ross Rizal sa mga kinilala sa kahanga-hangang pamamahala sa isinagawang ‘Boses ng Bayan’ performance survey.

Sa survey ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD), nakakuha si Rizal ng iskor na 89.83% at pasok sa top performing mayor sa Pilipinas.

Kabilang siya sa nagpakita ng natatanging pamumuno at pamamahala kasama sina Quezon City Mayor Joy Belmonte (94.08%), Candon City Mayor Eric Singson (93.31%), Malabon Mayor Jeannie Sandoval (93.16%), Iloilo City Mayor Jerry Treñas (93.07%) at Dumaguete City Mayor Ipe Remollo (93.05%).

Kinilala rin ang kahusayan nina Baguio City Mayor Benjamin Ma­galong (92.53%), Talisay City, Negros Occidental Mayor Neil Lizares (92.51%); Maasin City Mayor Nikko Mercado (91.72%); Talisay City, Cebu Mayor Samsam Gullas Jr. (91.54%) at Baybay City Mayor Jose Carlos Cari (91.51%).

Gayundin sina Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan (90.78%), Ozamis City Mayor Indy Oaminal (90.74%), Lipa City Mayor Eric Africa (89.55%), Legaspi City Mayor Geraldine Rosal (89.41%) at Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino (89.22%).

Sinuri ang mga alkalde batay sa kanilang paghahatid ng serbisyo, katalinuhan sa pananalapi, pag-unlad ng ekonomiya, leadership governance, pangangalaga sa kapaligiran, mga hakbangin sa lipunan at aktibong pakikipag-ugnayan sa kanilang mga nasasakupan.

Isinagawa ang ‘Boses ng Bayan’ survey mula Setyembre 20 hanggang Setyembre 30, 2023 sa may 10,000 respondents nationwide.

(Issa Santiago)