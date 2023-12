Brandon Ingram binuhat Pelicans sa semis ng NBA In-Season Tourney

MAAGANG naiwan ng double digits ang New Orleans, sa pangunguna ni Brandon Ingram ay umahon sa middle quarters bago pinaluhod ang Sacramento 127-117 Lunes ng gabi sa quarterfinals ng NBA In-Season Tournament.

Tumapos si Ingram ng 30 points, dinagdagan ng 23 ni Herb Jones at 18 kay Jonas Valanciunas.

Abante ang Pelicans, haharapin ang winner ng Phoenix-LA Lakers ngayon sa semifinals sa Las Vegas sa Biyernes (araw sa Manila).

Tapon sa basurahan ang 30 points ni De’Aaron Fox at 26 points, 13 rebounds, 10 assists ni Domantas Sabonis sa Kings.

Pasok ang 12 sa unang 14 na tira ng Kings tungo sa 32-17 lead bago nanlamig.

Rumapido ng 28-5 run ang Pelicans mula first quarter patawid ng second para sa 69-61 lead sa halftime.

Habang rumaratsada ang New Orleans, nabarahan ang rim ng Kings na 2 of 16 lang sa yugtong ‘yun.

Umagwat din ng 15 ang Pelicans sa third, ibinaba ng Sacramento sa anim kalagitnaan ng fourth pero sumagot ng nine straight points ang New Orleans para muling ilayo.

Pasok ang hook ni Valanciunas, sinundan ng 3 ni Trey Murphy at tigalawang free throws nina Ingram at Jones.

(Vladi Eduarte)