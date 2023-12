Basketball system

MAGANDANG araw mga ka-Abante at ka-Depensa.

Isang malungkot na linggo ang nagdaan matapos tayo makaranas ng dalawang magkasunod na lindol sa GenSan at Surigao. Sa panghuli naman ay ang pagsabog ng bomba sa Marawi.

Ingat mga kabayan. Anyway, tuloy pa rin ang ang mga liga sa Pilipinas na halos lahat nasa finals na.

Ang koponan ng Pampanga Giant Lanterns ni Gob. Dennis Pineda kamakailan lang eh nakuha ang korona sa MPBL kontra Bacoor Strikers ni Cong. Strike Revilla.

Samantala sa NCAA men’s basketball ay magsisimula na ang best of 3 series ng Mapua Cardinals kontra San Beda Red Lions.

Sa UAAP men’s basketball naman ang knockout game ng UP Fighting Maroons kontra De La Salle Green Archers.

Sabi nga ng mga henyo at netizens sa magkabilang liga, match na match ang laban, huwag lang mauuwi sa masamang tawagan o away.

Siyempre hindi maiiwasan ang pagkukumpara ng mga liga sa PBA. Pagtukoy ito sa MPBL na sinasabing parang “ligang labas” lang daw ang galaw ng mga manlalaro. Wala daw sistema, walang play o ‘ika nga eh “bara-bara” lang ang laban.

Hindi tayo sumasang-ayon diyan sa mga paratang na iyan.

Kung ikaw ay masusing manonood pagdating sa propesyunal na laban, may mga sistema iyan dahil kung wala, hindi magkakasundo o hindi magkakaintindihan ang mga players kung walang sistema.

Hindi din nakukuha sa paramihan ng play para lang maituring ang isang team na may sistema.

Nauuwi lang sa PLAY, kapag walang libre sa laro mapa-fastbreak man, semi-break o naka-set up na ang kalaban sa half court.

Ang PLAY ay guide lang sa mga player. Importante ay merong roles at rules ang bawat players o koponan.

Iba’t ibang klase ang mga sistema na ginagamit sa basketball tulad dati ng MOTION OFFENSE (pass and screen away) noong araw ni BOBBY KNIGHT, FLEX SERIES, SWING OFFENSE, DRIBBLE DRIVE OFFENSE, TRIANGLE OFFENSE at iba pa.

Kadalasan niyan eh “read and react” ang ginagawa sa sistema para hindi agad mabasa ng kalaban. May mga COUNTER ATTACK lahat ng sistema sa bawat option ng PLAY. Kaya hindi ka pwedeng mauna sa PLAY o may pangsarili kang diskarte sa play na hindi alam ng kakampi mo.

Kung minsan ang adjustment na ginagawa ng mga coaches eh hanapin ang MISMATCHES sa LOW POST o sa wing para naman sa ISOLATION PLAY. Diyan naman ginagamit ang mga SPECIAL TYPE of players.

Kaya ayan super good luck sa De La Salle, UP, Mapua at San Beda na mga lalaban sa finals.