Bali trip nina Sunshine, Cesar, mga anak puno ng good vibes

Puno ng good vibes ang Bali, Indonesia trip nina Sunshine Cruz, Cesar Montano, at ng tatlo nilang mga anak na sina Samantha, Angelina at Chesca.

Ang trip na ‘yon ay para sa 18 birthday ng anak nilang si Chesca.

Imbes na magkaroon ng bonggang debut party, nagdesisyon si Sunshine na pumunta na lang sila sa Bali.

Isinama naman ni Cesar sa trip na ‘yon ang partner niyang si Kath Angeles na malapit din sa mga anak niya kay Sunshine.

Actually, sobrang magkasundo rin sina Sunshine at Kath kaya naman very positive ang reaksyon ng netizens.

Para nga sa mga anak nila ay friends na talaga sina Sunshine, Cesar.

Noon pa ikinuwento sa amin ni Sunshine ang plano nilang mag-Bali at noong una ay kasama sana ang friend niyang si Ruffa Gutierrez, pero may taping naman ito.

“Pero si Venice (bunso ni Ruffa), nakasama namin, pati ibang friends ng three girls ko,” sey ni Sunshine nang maka-chat namin kahapon.

Bongga! (Jun Lalin)