IDINEKLARANG isa sa ‘world’s oldest new mothers’ ang 70-anyos na babae na nanganak ng kambal matapos sumailalim sa fertility treatment sa Kampala, Uganda.

Kinilala ito na si Safina Namukwaya na nanganak ng sanggol na lalaki at babae via cesarean section sa isang ospital sa Kampala noong Miyerkoles.

Ayon kay Arthur Matsiko, taga­pagsalita ng Women’s Hospital International and Fertility Center, si Namukwaya ang pinakamatandang babae na nanganak sa nasabing ospital.

“She’s healthy. She’s talking. She’s walking around if they tell her to walk around the hospital,” ani Matsiko tungkol sa kalagayan ni Namukwaya.

“Namukwaya is the oldest woman to deliver a baby at the hospital, whose proprietor is a prominent gynecologist in the East African region. Our hospital specializes in helping couples who struggle to have children,” dagdag ni Matsiko.

Nauna rito’y isang 73-anyos na Indian ang nanganak ng kambal na sanggol na babae noong 2019 matapos tumanggap ng IVF care.