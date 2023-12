4 suspek sa MSU bombing, 2 kilala na

APAT na ang tinitingnang suspek sa pambobomba sa gymnasium ng Mindanao State University (MSU) sa Marawi City noong Linggo.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief at spokesperson Police Col. Jean Fajardo, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng dalawa sa mga Person of Interest (POI) pero hindi muna niya ito isasapubliko.

“Nakakuha na rin ng mga kopya ng CCTV footage sa labas ng MSU at ‘yun ang tinitingnan ngayon to backtrack ‘yung mga movement ng ating mga POI. May mga panga­lan na tayo sa dalawang POI but I hope you understand na hindi muna natin puwede i-reveal ito,’ pahayag ni Fajardo.

Kinumpirma naman ni Fajardo na nagsilbing lookout ang dalawa pang kasama ng mga ito.

Aniya, miyembro ng isang local terrorist group ang isang POI na nag-ooperate sa Minda­nao at may mga dati ng kaso kaya sila nakakuha ng pagkakakilanlan ng dalawa sa mga ito.

Idinagdag ni Fajardo na hindi rin isinasara ng PNP ang motibong retaliatory attack sa naganap na pagpapasabog matapos na malagasan ng 11 miyembro ang Dawlah Islamiyah (DI) sa isinagawang operasyon ng militar nitong weekend.

Samantala, mariin namang Itinanggi ni Fajardo na may ‘failure of intelligence’ sa nangyaring pagpapasabog.

“Wala pong failure of intelligence na nangyari rito. Kaya po natin nabanggit ‘yung mga priority intelligence report kasi prior po sa mga insidente, nagbababa po tayo ng mga direkatiba regarding po sa mga important information na kailangang i-validate. Bago po ito nangyari ay wala naman pong na receive ang PRO-BAR ng anumang information that would lead to the specifics na allegedy ay magkakarooon na pambobomba sa Mindanao particularly sa MSU,” ani Fajardo.

(Edwin ­Balasa)