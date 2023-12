Xian binawalang sumagot sa isyung pambabae

Nakakaloka ang mga isyu ng hiwalayan sa showbiz!

Sa isyu ng hiwalayang Xian Lim at Kim Chiu ay may pinalulutang na third party raw.

Na pinalalabas na may babae si Xian, na siyempre ay pinapalagan ng mga malalapit sa aktor.

At dahil taga-Viva ang pilit na inuugnay kay Xian, isang tagaroon din na malapit sa aktor ang inusisa ko tungkol sa isyung ‘yon.

Magsasalita ba si Xian? Sasagutin ba ng aktor ang isyu ng pambababae?

“Hindi!” madiing dialogue ng taong tinanong ko.

At saka ipinaliwanag ng taong tinanong namin na mismong mga matataas na tao sa Viva ang nag-advice kay Xian na huwag sagutin ang isyung ‘yon.

“Hindi magsasalita si Xian. Binawalan na rin siya. Hindi naman totoo ‘yung isyung ‘yon. ‘Yung inili-link sa kanya, kaya ang advice talaga, huwag na siyang sumagot. Huwag na niyang sagutin,” tsika ng kausap namin.

So huwag na nating kulitin pa si Xian at hindi naman pala siya mapipiga, ha!

Pero kung binawalan si Xian na sumagot, sana lang ay maglabas ang Viva ng official statement kaugnay ng isyung ‘yon, ‘noh?!

‘Yun na!