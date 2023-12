Vice pinipilit pumiyok si Kim sa split-up

Mas lalong umuugong ang balitang hiwalay na sina Kim Chiu at Xian Lim dahil sa palaging panunukso ni Vice Ganda kay Kim.

Ang latest ngang panunukso ni Meme Vice ay naganap sa bagong segment ng ‘It’s Showtime’ na ‘Expecially for You’.

Sa nasabing segment kasi ay muling pagsasamahin ng programa ang mga dating magkarelasyon or mag-ex.

Napansin nga ni Meme Vice si Kim at pabiro nitong sinabing, “Inom na inom” na ito at tinanong pa kung kailan ito sasalang sa ‘Expecially For You’.

Grabe ang naging reaction ng studio audience see sa pasaring ni Meme Vice kay Kim.

Biglang nilinaw naman ni Meme Vice na sasalang as host ang gusto niyang sabihin.

“Marami rin siyang experience na maii-share as a host,” sey ni Meme Vice.

Natawa na lang si Kim sa pangbibiro sa kanya ni Meme Vice.

Sey nga ng mga netizen na mukhang may alam si Meme Vice sa tunay na estado ng relasyon nina Kim Chiu at Xian Lim kaya ganun na lamang itong magbiro sa dalaga na hindi naman niya ginagawa dati.

Kung totoo man ang isyung hiwalayan kailan kaya magsasalita sina Xian at Kim at bakit nanahimik pa rin sila?

Well… (Byx Almacen)